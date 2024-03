Nieuwe kans voor natuur langs het Zwarte Water

De aanleg van de nieuwe nevengeul bij de Genne-Overwaters is afgerond, nu begint de aanleg van het Hardhout ooibos. Het ooibos moet bedragen aan de kwaliteit van de natuur onderwater. Het bos moet zorgen voor schoon en water volgens de Kaderrichtlijn en de landnatuur in het Natura 2000-gebied ondersteunen. Als het ooibos klaar is de natuur vrij zich verder te ontwikkelen.