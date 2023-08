Nieuwe IPCC-voorzitter: hoogste tijd voor actie!

“Ik heb meteen de neiging om te zeggen: en wat gaan we eraan doen?”, zo reageert de kersverse IPCC-man, nu de analyses van het IPCC sneller werkelijkheid zijn geworden dan werd gedacht. “Ik riep zelf als klimaatwetenschapper zo’n twintig jaar geleden al dat het deze kant op zou gaan, maar er komen steeds meer dingen samen”. Volgens Bart van den Hurk wordt de hoogste tijd dat er nu beleid wordt gemaakt. “Het klimaat legt ons op wat we wel en wat we niet moeten doen”.

En dat zal volgens hem gepaard gaan met moeilijke keuzes, die politiek en overheid moeten maken. Dat daarbij vanuit de maatschappij ook veel weerstand tegen is, zal Bart van den Hurk niet ontkennen. “Het wordt een ‘bumpy road’, ik heb niet de illusie dat alles in pais en vree gaat. Maar we moeten, anders worden we ingehaald door het klimaat”. Met de recente overstromingen in Duitsland en Limburg in gedachten: “het klimaat bepaalt bijvoorbeeld waar wij woningen neerzetten. We moeten tempo maken. Niks doen is geen optie”