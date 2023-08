Nieuwe insecten in de Weerter Kempen

De Kettingdijk zit tussen een hoog en droog en een laag en nat natuurgebied in. Aan de ene kant liggen de Laurabossen, een aangeplant naaldbos op hoge zandgrond. Aan de andere kant ligt het Wijffelterbroek, een oud moerasbos dat nooit ontgonnen is.

Tot voor kort was de Kettingdijk nog landbouwgrond, nu is het de kern van de Weerter Kempen. Natuurmonumenten probeert van het gebied weer een moeras te maken, net als lang geleden voor de ontginning. Veel zeldzame insecten weten dit natuurgebied langs de grens goed te vinden.

Weverboktor

Ecoloog Rob Geraeds ontdekt met het Vroege Vogels-team hier voor het eerst een weverboktor. Deze grote boktor komt nog niet veel voor in Nederland. Het is een grote tor die wel 3 centimeter kan worden. De weverboktor zet eitjes af in stervende wilgen. Daarom is dit gebied, waar bomen afsterven door vernatting, ideaal voor deze moerassoort.

Veldkrekels

Op de hogere zanddelen zitten talloze veldkrekels. Vroeger leefde deze dikke stevige en grote krekel veel in Limburg, maar hij is gedecimeerd door de uitbreiding van landbouw. Hier zijn ze terug sinds de taurossen op de Kettingdijk grazen. Ze zitten namelijk graag op plekjes waar de grasmat kapot is.

Veldkrekels kunnen niet vliegen en leven op de grond. Ze graven diepe holletjes waarin ze schuilen. Buiten hun holletjes warmen ze op in de zon. De krekels maken een hard tjirpend geluid.

Veldkrekel © Vroege Vogels TV

Vermiljoenkever

Misschien wel de meest bijzondere vondst is de vermiljoenkever. Deze strikt beschermde kever werd pas zo’n tien jaar geleden voor het eerst in Nederland gezien. Hij leeft vooral in de Kempen op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg.

De grote, heel platte rode kever leeft in vers dood hout. Hij is zo plat, zodat hij onder de boomschors past. Hij jaagt op andere kleine diertjes die van dood hout leven. In sommige delen van Europa is hij uitgestorven, dus het is bijzonder om hem tegen te komen.