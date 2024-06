Nieuwe garnaalsoort in Nederland: de oranje pistoolgarnaal

De oranje pistoolgarnaal is maar één keer eerder waargenomen in de hele Noordzee, in Engels gebied, voor de mond van de Theems in 2007. Ook is er een waarneming net westelijk van het Nauw van Calais in 2014. In het westelijk en centrale deel van Het Kanaal is de soort algemener.

Dat de soort in de Nederlandse Noordzee voorkomt, is mogelijk een gevolg van klimaatverandering. Vermoedelijk hebben de larven zich met de zeestroming verplaatst en vervolgens in het windpark gevestigd. De onderzoekers verwachten dat er een grotere populatie leeft in het windpark. Deze dieren gedijen goed in een omgeving met veel stenen, zoals windparken, waar ze zich thuisvoelen aan de voet van turbines en rondom de steenbestorting.



De Rijke Noordzee is een initiatief van milieuorganisatie Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Het is opgestart om de natuur in en rondom windparken op zee te versterken. Inmiddels is De Rijke Noordzee in zes windparken aan de slag met onderzoek en pilots. Langs de gehele Nederlandse kust is De Rijke Noordzee actief. Het werk dat zij doet verschilt per windpark. Op alle plekken wordt intensief samengewerkt met windparkeigenaren, energieproducenten en wetenschappers.