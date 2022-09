Nieuwe duinen op oude bollenvelden

Voor de aanleg van de dijk was het duingebied dynamisch en afwisselend. De zee had grip op het landschap. Af en toe waren er overstromingen, duinen groeiden aan, verstoven, verplaatsten en erodeerden. Het telkens veranderende landschap was perfect voor pionierssoorten, soorten die zich graag vestigen op een kaal gebied. Vogels als de visdief en stern maakten hun nestjes in het open gebied. Duinviooltjes ontkiemden op het open zand. Er ontstonden tijdelijke poelen waar rugstreeppadden in konden opgroeien.

In de duinen mag het zand weer stuiven. Dat is voor veel soorten heel fijn. Zoals de zandhagedis, die graag op het zand ligt te zonnen. Of bepaalde insecten, die in het zand nestelen. Buiten de duinen is op oude landbouwgrond nieuwe natuur gemaakt. De rijke grond is afgeplagd tot de zandige bodem. Het land is ook natter gemaakt. Nu broeden op de oude bollenvelden kolonies visdieven en kokmeeuwen, maar ook weidevogels als kluten en tureluurs. Én flora die je normaal in vochtige duinvalleien vindt, groeit hier spontaan. Daardoor staan de oude bollenvelden nu weer vol met orchideeën.