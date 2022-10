Nieuwe cijfers: vleesconsumptie in 2021 weer licht gestegen

In 2021 was de vleesconsumptie met 38,1 kg per persoon onverminderd hoog. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, in opdracht van Wakker Dier. Een daling is noodzakelijk voor het halen van klimaatdoelen, de volksgezondheid en de dieren. “Zonder hulp van supermarkten en de overheid komen we er niet,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. In 2021 at de gemiddelde Nederlander 38,1 kg vlees; vrijwel evenveel als de 38,0 kg in 2020. Hilhorst: “Jaarlijks schommelt het hier en daar een ons of kilo, maar de daling die zo hard nodig is blijft uit.” Vergeleken met de eerste meting in 2005 is de vleesconsumptie slechts gedaald met 300 gram per persoon. In 2009 zat de consumptie op z'n hoogtepunt van 39.6 kg per persoon.