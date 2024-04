Nieuwe bouwmethode kan de uitstoot fors verminderen

Voor elk type bouw kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend. Op basis van de nieuwe methode kunnen bouwbedrijven voortaan goed onderbouwde beslissingen nemen, zegt Mario de Rooij, projectmanager Emissieloos Bouwen bij TNO. "Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto." De Rooij verwacht dat ook veel voordelen te behalen zijn met 'prefab'-bouwen, waarbij elementen vooraf in een fabriek, in plaats van op de bouwplaats, in elkaar worden gezet.