Nieuwe blauwalg ontdekt die grote hoeveelheden CO2 kan openemen

Chonkus kan niet alleen veel CO2 opnemen en naar de bodem transporteren, hij groeit ook in een hoge dichtheid. In het laboratorium zagen de onderzoekers een soort "groene pindakaas" ontstaan. De combinatie van eigenschappen maakt de blauwalg volgens hen ook geschikt om te gebruiken in industriële processen met biogrondstoffen.

De almaar stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer is de voornaamste oorzaak van de opwarming van de aarde. Los van het verminderen van de uitstoot, zoeken wetenschappers daarom naar manieren om CO2 te verwijderen. Hoe dat met behulp van deze bacterie effectief kan, is een vraag voor vervolgonderzoek. De studie is dinsdag gepubliceerd in Applied Environmental Microbiology.