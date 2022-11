Nieuwe bewoners van de Randmeerbossen: edelherten

Omdat er buiten de Oostvaardersplassen geen edelherten voorkomen in Flevoland, had de provincie nog geen beleid voor deze dieren. Omdat de edelherten waarschijnlijk van de Veluwe komen en ze zich natuurlijk hadden verspreid, vallen ze onder een 'beschermde inheemse diersoort'. Er mag daarom niks met de dieren gedaan worden tot de provincie een goedgekeurd beleids- en beheerplan heeft.

In Flevoland kon je tot een paar jaar geleden alleen nog edelherten vinden in de Oostvaardersplassen. Plots doken er wat onverwachte gasten op in de randmeerbossen. Op een wildcamera van boswachter Kees Boxhoorn verscheen een groepje edelherten. Ook kon je sporen vinden van de dieren. Uit de Oostvaardersplassen komen ze niet, daar staat een goed hek omheen. De edelherten komen van de overkant van het water, uit het Leuvenumse bos. Een groepje moedige herten heeft de oversteek over de randmeren gewaagd.

Landbouworganisatie LTO Noord stuurde vlak na de komst van de edelherten een brandbrief naar de provincie over de dieren. De landbouwsector was bang dat de populatie in Oostelijk Flevoland zou groeien en grote schade aan landbouwgewassen zou toebrengen. Daarnaast zouden ze ziektes kunnen overbrengen en een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen.

Huidige situatie

De afgelopen twee jaar zijn meerdere edelherten de randmeren overgezwommen. Op dit moment lopen er zo’n vijftien in het gebied. Ook is er een beheersplan gekomen. In de gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is het edelhert beschermd en rondom de natuurgebieden is een gedoogzone van 500 meter breed. In deze zone is het hert ook beschermd en kunnen boeren vergoedingen aanvragen bij eventuele schade. Buiten de gedoogzone geldt een nulstand en mogen de dieren geschoten worden.

Logische stap

Het is niet gek dat de edelherten voor Flevoland gekozen hebben, zeggen de boswachters. Het zijn echt dieren van de natte gebieden. De ideale leefomgeving is in een bosrand aan een rivier. Daar hebben ze het bos om in te vluchten bij gevaar, de uiterwaarden voor voedsel en de rivier voor water.

Het edelhert werd niet door iedereen verwelkomd toen hij het water overstak. Boeren waren bang voor landbouwschade en ziektes die de dieren meebrengen. De natuurbeheerders denken dat dit nog wel eens mee kan vallen. Het vochtige bos op vruchtbare zeebodem levert veel meer voedsel voor de herten dan bijvoorbeeld op de Veluwe. Bij de das zie je in Flevoland ook minder landbouwschade rondom de natuurgebieden dan in Gelderland. Dit komt doordat er in de bossen meer te halen valt en ze dus niet hoeven uitwijken naar omliggend gebied. Of dit voor de edelherten ook zal gelden, is natuurlijk nog afwachten.

Kijk ook zaterdag 5 november 2022 naar de Randmeerbossen om 19.50 uur op NPO 2!

