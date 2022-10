Nieuwe auto's mogen geen uitstoot meer hebben in 2035

Alle nieuwe auto's die in 2035 in de Europese Unie worden verkocht mogen geen CO2-uitstoot meer hebben. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten overeenstemming bereikt. Dat doel wordt bereikt door de uitstootdoelen voor nieuwe auto's verder terug te schroeven. Dat heeft echter als effect dat er geen nieuwe auto's die op fossiele brandstoffen rijden meer in de EU mogen worden verkocht.

Auto's en bestelwagens moeten bijvoorbeeld elektrisch zijn of op waterstof rijden. Volgens VVD-Europarlementariër Jan Huitema, die betrokken was bij de deal, wordt de autobranche nu gedwongen om schone voertuigen op de markt te brengen. "Aangezien auto’s en busjes gemiddeld 15 jaar op de weg blijven, moet er snel actie worden ondernomen. De auto is de enige vorm van vervoer waar snel overgestapt kan worden op elektrisch of waterstof en de markt is daar al klaar voor."