Nieuw seizoen start met ode aan amateurfilmers en YouTubeserie met Raïsha Zeegelaar

‘Vroege Vogels’ trakteert dit nieuwe seizoen de kijker op een weekend vol natuur. In een tijd waarin aandacht voor natuur belangrijker is dan ooit, gaat Menno Bentveld met het team van ‘Vroege Vogels’ wekelijks op expeditie naar de mooiste en meest indrukwekkende natuurgebieden van ons land. Zo bivakkeert de ploeg in de Waterwinbossen in Zeeuws-Vlaanderen, het Haagse Bos in de hofstad en natuurgebied de Natte As in Friesland. Het seizoen trapt af met een special waarin de inzenders van ‘Zelf Geschoten’ in het zonnetje worden gezet.