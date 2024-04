Nieuw reddingsteam helpt verstrikte zeehonden

Het initiatief Seal Response Team is opgericht een samenwerking tussen het Zeehondencentrum Pieterburen, Ecomare en A Seal. Dit team zet zich in voor zeehonden die verstrikt zijn geraakt in schadelijke materialen. De dieren kunnen hierdoor niet meer goed jagen, waardoor ze uiteindelijk uitgeput raken, verstikken of verhongeren. omdat h

Het aantal verstrikte zeehonden stijgt al jaren. Zo zijn er in de eerste twee maanden van 2024 al meer verstrikte zeehonden in de Wadden- en Noordzee waargenomen dan in de eerste 4,5 maand van 2023. Het Seal Response Team wil per boot ter plaatse hulp bieden aan zeehonden. Het Seal Response Team streeft ernaar om een aantal keer per jaar met een speciaal opgeleid team per boot ter plaatse hulp te bieden aan zeehonden die in de problemen zijn gekomen. Aan boord is dan steeds minimaal 1 dierenarts voor het geval een dier verdoofd moet worden.