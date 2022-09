Nieuw onderzoek brengt bodembiodiversiteit van Nederland in kaart

Een gezonde bodem is essentieel. Toch is veel over de grond onder onze voeten onbekend. Daar gaat het nieuwe SoilProS-programma, verandering in brengen. In dit programma wordt de biodiversiteit van de Nederlandse landbouwbodems in kaart gebracht en wordt gezocht naar manieren om deze gezonder te maken. Eén van de onderzoekers, Wim van der Putten van het NIOO-KNAW, neemt ons mee het veld in.