Nieuw natuurgebiedje onder water

"Toen we net een kunstmatige 'beek' door het leem hadden gegraven, was het water als melk zo troebel", memoreert Van der Leij. "Maar binnen een paar maanden hadden de waterplanten het water alweer gefilterd en werd het helder. Nu zie je overal de grote groepen ruisvoorntjes zwemmen."

Die ruisvoorntjes zijn het 'stapelvoedsel' geworden voor grote hoeveelheden snoeken in het gebied. Ook de ijsvogels die sinds vorig jaar in de oever broeden voeden zich met voorntjes en af en toe zelfs met jonge snoekjes. "Vorig jaar hebben de ijsvogels drie legsels grootgebracht en dit jaar zitten ze ook alweer op het derde legsel", vertelt Van der Leij.

Het natuurgebied is helaas niet toegankelijk voor het publiek. "Ik heb ook niet de illusie dat ik met mijn drie hectare een groot verschil ga maken voor de biodiversiteit in de regio", zegt de natuurfotograaf. "Maar dit gebied laat wel zien hoe flexibel de natuur blijkbaar kan zijn. Dat is een belangrijk signaal in bijvoorbeeld de landbouwtransitie en de stikstofdiscussie. Als we maar willen, kunnen we de natuur echt weer 'aan' zetten."