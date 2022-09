Nieuw hitterecord gemeten in Europa

De zomer van 2022 gaat voor Europa de boeken in als de heetste ooit gemeten. Het Europese onderzoeksinstituut Copernicus heeft dat vastgesteld, onder meer op basis van satellietgegevens. In Nederland was deze zomer de op twee na warmste sinds het begin van de metingen in 1901, becijferde het KNMI onlangs al. Alleen de zomers van 2018 en 2003 waren hier nog warmer.

Vooral het westen van Europa kreeg deze zomer intense hittegolven te verduren. Door de opwarming van de aarde is de kans daarop steeds groter geworden in de afgelopen jaren. De gemiddelde temperatuur lag een aanzienlijke 0,4 graden hoger dan het vorige hitterecord, dat nog maar een jaar geleden werd gevestigd. In augustus was het in Europa gemiddeld zelfs 0,8 graden warmer dan in dezelfde maand in 2018, die tot nog toe gold als de warmste augustus ooit gemeten.