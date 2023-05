Niet wolf maar hond doodde alpaca's in Noord-Brabant

Ook een veulen in Gelderland, een kalf in Friesland, een geit in Overijssel en een aantal schapen op verschillende plekken in het land werden in maart slachtoffer van een hondenaanval. Van de vijftien schapen die eind maart dood in een weiland in het Gelderse Wolfheze lagen is nog onbekend welk dier ze heeft aangevallen.