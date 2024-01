Niet-schuwe wolf al een tijdje niet waargenomen op De Hoge Veluwe

Er zijn op dit moment geen recente waarnemingen van een of meer wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe die niet meer schuw voor mensen zijn. De provincie Gelderland kan de ontheffing voor het schieten met een paintballgeweer op een wolf die een gevaar zou kunnen zijn voor de openbare veiligheid dus niet meteen gebruiken. Maar de toestemming van de rechter in Utrecht voor gebruik van de ontheffing is "een goede basis om bij toekomstige situaties sneller in te grijpen". De uitspraak kan ook in de rest van Nederland worden gebruikt, aldus de provincie in een reactie op de uitspraak.