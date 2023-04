Niet alle ziekenhuizen werken mee aan terugdringen narcosegassen

Het NRC vroeg de zeventig Nederlandse ziekenhuizen naar hun gebruik van narcosegassen. Meer dan vijftig gaven antwoord. Narcosegassen zijn schadelijke broeikasgassen voor het milieu, terwijl patiënten onder narcose brengen ook nagenoeg zonder schadelijke uitstoot kan, met het medicijn propofol. Het duurde lang voordat dit besef in de ziekenhuizen doordrong, maar afgelopen jaren hebben veel ziekenhuizen een inhaalslag gemaakt en doen ze de gassen steeds meer in de ban. Maar niet alle artsen en ziekenhuizen willen hun werkwijze aanpassen of zijn overtuigd.

Alle ziekenhuizen blijken (in meer of minder mate) narcosegas sevofluraan te gebruiken dat volgens onderzoekers 508 keer zo sterk is als het gas CO2 wat betreft klimaatopwarming. Zeker twee ziekenhuizen gebruiken sporadisch nog een ander gas, desfluraan, dat bijna 7000 keer zo sterk is als CO2. In de EU is wetgeving in voorbereiding om dit gas helemaal te verbieden. Zeker achttien ziekenhuizen gebruiken ook lachgas als narcosemiddel. Dat is 250 keer zo sterk als CO2.