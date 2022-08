Neushoorn blijft bedreigd ondanks afname stroperij

De stroperij van neushoorns in Afrika is blijven dalen, van een piek van 5,3 procent van de totale populatie in 2015 tot 2,3 procent vorig jaar. De wereldwijde lockdowns en andere beperkingen tijdens de coronapandemie zorgden ervoor dat verscheidene Afrikaanse landen in 2020 drastisch lagere stroperijcijfers noteerden. De in Zwitserland gevestigde IUCN noemt 2020 een "abnormaal" jaar. In bijvoorbeeld Kenia werd dat jaar geen enkel geval geregistreerd. Nadat in 2021 reisbeperkingen waren opgeheven, meldden sommige landen weer meer stroperij.