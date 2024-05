Netbeheerder staakt graven in Overijssels natuurgebied

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft donderdag de werkzaamheden voor de aanleg van elektriciteitskabels op landgoed Twickel in Twente stilgelegd. Beheerders van dat landgoed bij Delden maken zich al langer zorgen over de gevolgen voor de plaatselijke natuur en nu heeft ook de provincie Overijssel ingegrepen. TenneT denkt dat het graven binnenkort weer kan doorgaan.

Met een last onder dwangsom wil de provincie ervoor zorgen dat de netbeheerder zich aan de wet voor de bescherming van natuurgebied houdt. Bij een overtreding zou TenneT een boete krijgen van 1 miljoen euro, die kan oplopen tot 2 miljoen euro bij herhaling. "We hebben het werk stilgelegd om precies te bestuderen wat die last onder dwangsom inhoudt", bevestigt een woordvoerder van TenneT na berichtgeving van de Volkskrant.