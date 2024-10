Net bekend: Vroege Vogels vereerd met de Irispenning 2024

De Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie is in 2019 in het leven geroepen door de drie door het Rijk gesteunde wetenschapsmusea: NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum. De prijs wordt financieel gesteund door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en de Universiteiten van Nederland, en staat onder auspiciën van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij die ook het podium biedt voor de prijsuitreiking op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij. Afgelopen jaar werd de vijfde Irispenning uitgereikt aan Ionica Smeets. Eerdere winnaars van de Irispenning zijn de Universiteit van Nederland (2022), Marion Koopmans (2021), Lowlands Science (2020) en Robbert Dijkgraaf (2019).

In tijden van toenemende polarisatie, verharding van het publieke debat en zogeheten alternatieve waarheden is er misschien meer dan ooit nood aan onweerlegbare feiten, gefundeerde voorspellingen en bewezen onderzoeksresultaten. Goede wetenschapscommunicatie is onontbeerlijk om het grote belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor de samenleving te onderstrepen.

De Irispenning is bestemd voor instellingen, projecten of personen in Nederland die gedurende langere tijd – minimaal vijf jaar – op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek. Een aantoonbare aanjaagfunctie in het maatschappelijk debat strekt tot aanbeveling. Eenmalige prestaties komen niet in aanmerking voor de prijs. De prijs is genoemd naar de Griekse godin Iris, godin van de regenboog en vliegensvlugge boodschapster van de goden. De veelkleurige, goudgevleugelde Iris bracht via de brug tussen hemel en aarde, de regenboog, boodschappen van de goden naar de mensen.