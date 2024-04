Nest van hoornaars geruimd

De hoornaars die zaterdag een groep fietsers in Drenthe aanvielen, zijn zondag verdelgd. Dat gebeurde in alle vroegte, toen het nog niet zo warm was. Het nest zat in een holle boom langs een fietspad. Volgens RTV Drenthe zijn er mogelijk nog meer nesten in de buurt. Daar wordt later misschien naar gezocht.

Een hoornaar wordt meer dan twee keer zo groot als de meeste andere wespen. Ondanks de indrukwekkende lichaamsgrootte en het luide gezoem is de hoornaar normaal beduidend minder agressief in vergelijking met andere wespen. De steek van de hoornaar is pijnlijker dan de steek van een honingbij maar het gif is minder krachtig. Ze zoeken de mens zelden op, in tegenstelling tot de bekende ’limonadewespen'. De hoornaar wordt echter wel agressief binnen een straal van vijf meter van het nest. Als men het nest benadert, komen de werksters luid brommend aanvliegen.

Typische rover

Een hoornaarnest in de buurt kan als voordeel hebben dat men minder last heeft van andere insecten. De hoornaar is namelijk een typische rover die grote hoeveelheden insecten vangt en doodt om ze vervolgens te voeren aan de larven. De hoornaars leven zelf van verschillende suikerrijke plantensappen en niet van dierlijk materiaal. De werksters worden grotendeels gevoed door de larven in het eigen nest. De larven worden gevoerd met dierlijk materiaal en produceren een zoetige vloeistof die ze weer afgeven door de monddelen. Deze suikerrijke vloeistof wordt vervolgens door de werksters opgezogen.

Bron: ANP en Wikipedia