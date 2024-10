Negatief zwemadvies voor water bij Chemours

De provincie Zuid-Holland heeft uit voorzorg weer een negatief zwemadvies gegeven voor de Merwelanden-plas in Dordrecht, die op enkele kilometers van de Chemours-fabriek ligt. Het zwemseizoen is zoals op 1 oktober beëindigd en daarom is ook gestopt met het 'doorspoelen' van de zwemplas. Door constant water aan en af ​​te voeren, namen afgelopen zomer de PFAS-concentraties in de plas zo af dat het volgens de provincie weer verantwoord was om te zwemmen in Merwelanden.