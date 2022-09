Neerslagtekort hoger dan ooit in deze eeuw

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland staat zondag op 310 millimeter. Dat is hoger dan ooit eerder in deze eeuw, aldus het KNMI. Het jaar 2018 had tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw met een neerslagtekort van 308 millimeter. Het hoogste neerslagtekort ooit werd in 1976 bereikt en bedroeg toen meer dan 360 millimeter.

Volgens de droogtemonitor van het KNMI heeft het in september in bijna heel Nederland nog helemaal niet geregend. Alleen in delen van Friesland, West-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg is wat neerslag gevallen. Augustus was in heel Nederland een van de warmste en zonnigste maanden ooit. Door de warmte en de zon is veel water verdampt en dat gaat de komende dagen nog door. Onder meer langs de kust, in Zeeland, in de Achterhoek en Twente is het neerslagtekort al dagenlang ruim boven de 300 millimeter.