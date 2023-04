Nederlandse wolf van Veluwe wil zich vestigen in Duitsland

Een mannelijke wolf die geboren is op de Veluwe is op zoek naar een eigen territorium in Rijnland-Palts in Duitsland. Sporen van deze wolf zijn op 26 januari gevonden bij de berg Fleckertshöhe. Het is voor het eerst dat een van oorsprong Nederlandse wolf opduikt in het buitenland, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenzaken afhandelt.