Nederlandse vis krijgt minder vaak het MSC-keurmerk

Door klimaatverandering warmt de zee op, de vis trekt naar het noorden en dat geeft ruzie over quota, schrijft Trouw. Wie weleens een visje in de supermarkt koopt, kent het blauw-witte MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis waarschijnlijk wel. Maar steeds minder vis die door Nederlandse visserijen wordt gevangen, krijgt dat keurmerk nog. Dit komt door de 'visoorlog' die tussen landen woedt.

Slechts 53 procent van de vis is MSC-gekeurd, terwijl dit in 2019 nog 80 procent was. Cornelis Vrolijk, één van de grootste vissersbedrijven van Nederland, herkent de 'flinke afname' bij hun vangst. Nog maar 35 procent van hun vis krijgt het duurzaamheidsstempel. "Dat betreuren wij, vooral omdat we er zelf weinig invloed op hebben", zegt een woordvoerder.