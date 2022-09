Nederlandse orang-oetanonderzoeker niet meer welkom in Indonesië

Orang-oetandeskundige Erik Meijaard, die al dertig jaar onderzoek doet naar de bedreigde mensaap in Indonesië, is niet langer welkom in de natuurparken van dat land. Hij heeft de Indonesische minister van Bosbouw en Milieu publiekelijk gewezen op wetenschappelijke artikelen over het dalende aantal orang-oetans in Indonesië, meldt de Volkskrant.