Nederlandse natuurfilmer maakt Belgische bioscoophit

Na België veroverd te hebben draait de nieuwe natuurfilm ‘Onze Natuur – Het Wilde België’ vanaf volgende week ook bij ons in de bios. De oogverblindende documentaire trok tot nu toe meer dan 300.000 bezoekers bij onze zuiderburen en daarmee is het een regelrechte bioscoophit. De film zit bomvol mooie verhalen en prachtige beelden. Zo volg je het wel een wee van familie zwijn en familie eekhoorn, zie je het bijzondere paringsgedrag van de lentevuurspin en het brute gevecht van twee mannetjes vliegend hert. In Vroege Vogels spreken we met natuurfilmer Dick Harrewijn, een van de makers van de documentaire.

Smurfenblauw

Van de Hoge Venen (het oudste natuurreservaat van Wallonië), tot de Hoge Kempen en van de Vlaamse kust tot hartje Brussel. In de film ‘Onze Natuur – Het Wilde België’ reis je door verschillende landschappen. En onderweg zie je overwinnaars, vechters, slimmeriken, maar ook verliezers en soorten, die misschien wel gaan verdwijnen uit België. Verder draait de documentaire zoals alle natuurfilms over seks en overleven.

Zo laat een stekelbaarsmannetje zien wat het betekent om een ‘goede vader’ te zijn. De vis ‘houdt het nest in topvorm’ door al zijn energie te steken in het wapperen van zuurstofrijk water naar zijn nageslacht. Verder zie je onder meer hoe een klapekster zijn prooien spietst, hoe een stuifzwam zijn sporen verspreidt en hoe hitsige heikikkers blauw kleuren in de paartijd. Die smurfenlook hebben ze maar enkele dagen en dat is om vrouwtjes te lokken.

© Fotograaf: theamaria

Lentevuurspin

Een van de hoogtepunten in de film is de scene met een van de mooiste achtpotigen van Nederland en België, de lentevuurspin (Eresus sandaliatus). Wie haar ziet herkent haar direct: een zwarte ongeveer 2 cm grote spin met stevige, korte poten en een knalrood achterlijf met zwarte stippen in een vierkant. Zo doet het dier een beetje denken aan een lieveheersbeestje. De achterpoten zijn gedeeltelijk rood behaard en alle poten hebben witte ringbandjes.

Het vrouwtje brengt haar hele leven door in een zelf gegraven verticaal holletje in het zand. Dat bekleedt ze met spinsel. Het ondergrondse leven zorgt dat deze soort ouder wordt (meer dan 5 jaar oud) dan de meeste andere spinnensoorten. In de film zie je hoe een mannetje het holletje ingaat om te paren met een vrouwtje van de lentevuurspin. En zich na de daad weer snel uit de voeten maakt. Anders eindigt het mannetje zelf als prooi. De lentevuurspin komt ook in Nederland voor.

Lentevuurspin © Fotograaf: willemschipper

Ooievaars op de afvalberg

De natuurdocumentaire laat ook zien dat de stad een belangrijke biotoop is voor verschillende soorten. Zoals de duizenden meeuwen, die dagelijks te zien zijn boven een treinstation in Leuven. Of de tientallen ooievaars, die hun kostje bij elkaar scharrelen op grote stortplaatsen. Het Wilde België van filmmakers Dick Harrewijn en Pim Niesten was al te zien op het Wildlife Film Festival en draait vanaf 9 november in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.