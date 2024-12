Nederlands soortenregister op internet Nieuws • 22-05-2008 • leestijd 1 minuten • 104 keer bekeken • bewaren

Terwijl in Bonn een internationale conferentie is over biodiversiteit, opende minister Gerda Verburg (Natuur) donderdag het Nederlandse soortenregister.

Nederland heeft nu een naamlijst van alle voorkomende dieren en planten en stelt die via internet beschikbaar. Het soortenregister wordt aangesloten op een mondiale encyclopedie op internet. In totaal komen er 35.116 soorten dieren, schimmels en planten op de internetpagina ( www.nederlandsesoorten.nl) voor met 7500 foto's. De minister vindt het register van belang en ze hoopt dat er ook een Nederlands Centrum voor Biodiversiteit komt.

Volgens Verburg is het meer dan een morele plicht zorgvuldig om te gaan met de natuur. ,,Steeds meer worden we ons ervan bewust dat de natuur ons beter kan helpen dan chemische bestrijdingsmiddelen. Planten leveren grondstoffen voor geneesmiddelen. De farmaceutische industrie maakt al lang gebruik van stoffen die ruim aanwezig zijn in heel gewone planten. Aspirine wordt gemaakt van een stof die in wilgenbast zit en vingerhoedskruid is een bekende basis voor hartmedicijnen.''