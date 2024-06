Nederlands hergebruikt plastic is steeds minder in trek

Het scheiden van afval komt steeds beter van de grond, stelt VA-voorzitter Boris van der Ham. Maar recyclen lukt alleen als de gerecyclede grondstoffen ook worden gebruikt. En in Nederland vervaardigd hergebruikt plastic is steeds minder in trek. "Materialen uit Azië of Amerika zijn veel goedkoper dan onze eigen gerecyclede grondstoffen. Recyclingactiviteiten lonen daarom vaak niet meer."