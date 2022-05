Nederlanders zetten onnodig vaak gif in tegen plagen in de tuin

In en om huis worden nog vaak chemische bestrijdingsmiddelen ingezet tegen plagen. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door GfK. Vaak is het ingezette middel ook gevaarlijk voor andere (huis)dieren, planten en mensen, terwijl bestrijden op een milieuvriendelijke én effectieve manier kan. Bijna veertig procent van de Nederlanders die zeggen last te hebben van plagen zegt chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Een derde van de mensen zet huis-tuin-en-keukenmiddeltjes in als zij last hebben van plagen. Huis-tuin-en-keukenmiddelen zijn ook chemische bestrijdingsmiddelen, maar zijn vaak niet toegelaten en mogen niet worden gebruikt tegen plagen. Vaak weten mensen dit niet. Mensen ervaren het meeste last van mieren, slakken en muggen. Het voorkomen van deze plagen is de meest effectieve maatregel.