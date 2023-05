Nederlanders verspillen steeds minder voedsel, stelt het Voedingscentrum . Vorig jaar werd thuis gemiddeld 33,4 kilo voedsel per persoon weggegooid. Tussen 2015 en 2022 zijn we jaarlijks zo'n 10 kilo per persoon minder weg gaan gooien, maar tussen 2019 en vorig jaar ging het om minder dan 1 kilo verschil. De daling van het aantal kilo's verspild eten lijkt te stagneren, ziet het centrum.

De overheid wil dat de voedselverspilling in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015. "Als er inderdaad sprake is van stagnatie en deze zet door in 2025, dan wordt de kans om het doel van 50 procent reductie in 2030 te halen erg klein", zegt het Voedingscentrum. Het lijkt er op dat landbouwminister Piet Adema de beloofde halvering in 2030 niet waar kan maken. Daarom denkt de bewindsman na over maatregelen die later dit jaar bekend worden gemaakt. Hij overweegt onder meer om de landbouw te verplichten om veel beter in de gaten te houden waar de sector voedsel verspilt.