Nederlanders naar Galapagos voor onderzoek naar microben

Het Galápagos Microbiome Project, bestaande uit wetenschappers uit Nederland, Ecuador, Spanje en Brazilië wil in kaart brengen hoe microben eruitzien, die leven op wilde planten op de Galapagoseilanden. "Net als mens en dier zijn ook planten afhankelijk van microben voor hun groei, ontwikkeling en gezondheid", vertelt microbieel ecoloog Jos Raaijmakers van het NIOO-KNAW. "Wij hebben miljarden microben op onze huid en in onze darmen waar we mee samenleven. En planten hebben ook zo’n ‘microbioom’: miljarden goedaardige bacteriën, schimmels en gisten op en in hun wortels en bladeren."