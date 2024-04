Nederlanders met klimaatzorgen passen nauwelijks gedrag aan

Mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering vinden dat ze bij moeten dragen aan de oplossingen tegen klimaatverandering. Toch valt dat niet in hun gedrag terug te zien, blijkt uit onderzoek. Vooral mensen met een hbo- of wo-opleiding en een relatief hoog inkomen maken zich zorgen over het klimaat, maar hun gedrag is nauwelijks duurzaam. Mensen met een praktische opleiding en een relatief laag inkomen gedragen zich daarentegen veel duurzamer dan de gemiddelde Nederlander, terwijl zij minder zorgen over het klimaat hebben.