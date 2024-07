Nederlander betrapt in Duitsland op smokkelen van puppy's

In het oosten van Duitsland is zondagavond een Nederlandse automobilist staande gehouden om het smokkelen van zeven puppy's, meldt de Duitse politie. De 40-jarige man vervoerde de puppy's en een moederhond op onhygiënische en onveilige wijze, voegde ze eraan toe.

Vier puppy's zaten los in het voetengedeelte bij de achterbank en zaten op keukenpapier in hun eigen ontlasting. Van een van de honden was de gezondheidssituatie ogenschijnlijk niet goed, zegt de politie. Drie andere puppy's zaten in een kleine kooi achter de passagiersstoel.