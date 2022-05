Nederland relatief meeste zonnepanelen van Europa

De organisatie heeft berekend dat het geïnstalleerd vermogen in Nederland 825 watt per inwoner bedraagt. Dat is relatief gezien meer dan Duitsland, waar volgens het rapport 714 watt per inwoner is geïnstalleerd. Na Duitsland volgen Japan, België, Malta en Luxemburg. Australië gaat voorop met een geïnstalleerd vermogen van 1049 watt per inwoner.

In Nederland zijn de afgelopen jaren zo veel zonnepanelen geïnstalleerd, dat ons land afgezet tegen het aantal inwoners nu koploper is van Europa. Wereldwijd staat Nederland op de tweede plaats, achter Australië, zo blijkt uit een rapport van SolarPower Europe.

In absolute zin is veruit de meeste capaciteit te vinden in China. Daar ligt 33 procent van het wereldwijde totaal. Op een flinke afstand volgen de Verenigde Staten met 13 procent, Japan met 8 procent, en Duitsland en India met ieder 6 procent van de wereldwijde capaciteit.

Versnelling

Jarenlang lag Nederland achter met het opwekken van duurzame energie, maar de afgelopen jaren is het tempo flink opgevoerd. Ook wereldwijd gaat het steeds harder: volgens het rapport is de capaciteit voor zonne-energie in drie jaar tijd verdubbeld. In april van dit jaar is de grens van een terawatt (1 biljoen watt) gepasseerd, volgens berekeningen van SolarPower Europe. De organisatie verwacht in de komende drie jaar een verdere versnelling: tot 2,3 terawatt in 2025.

Ter vergelijking: in 2002 was wereldwijd voor 2 gigawatt (2 miljard watt) aan zonne-installaties geïnstalleerd. De capaciteit van nu is daarmee vijfhonderd keer zo hoog als twintig jaar geleden.

Hoeveel watt is dat?

Watt is een eenheid voor vermogen. Het staat voor een hoeveelheid energie per seconde. Om je er iets bij voor te stellen, kan je kijken naar het stroomverbruik van apparaten in huis. Zo gebruikt een koelkast 30 watt, een vriezer 17 watt en een koffiezetapparaat 850 watt. Een elektrische kookplaat gebruikt 1.500 watt en een stofzuiger 900 watt. Om stroomverbruik uit te drukken gebruik je kilowattuur (kWh). Dat staat voor hoeveel kilowatt een apparaat per uur gebruikt.