Nederland profiteert van Europese CO2-emissierechten

De Nederlandse overheid heeft afgelopen jaar honderden miljoenen meer verdiend aan de verkoop van CO2-rechten dan een jaar eerder. Deze emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Met de verdiensten aan de verkoop van deze rechten komt de opbrengst voor het eerst boven de 1 miljard euro uit, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Nederland profiteerde van de recordprijs van Europese emissierechten vorig jaar.

De prijs van een emissierecht, dat goed is voor de compensatie van 1 ton CO2, kwam in februari 2022 op het hoogste niveau ooit en daalde daarna weer een beetje. Volgens Maaike Breukels, hoofd emissiehandel bij de NEa, laat de hoge prijs zien dat het Europese systeem van CO2-rechten zin heeft voor het beperken van de uitstoot. "Want hoe hoger de prijs, hoe sterker de prikkel is voor bedrijven om te verduurzamen." De gemiddelde prijs was vorig jaar een kleine 80 euro, tegenover 54 euro een jaar eerder.