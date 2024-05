Nederland koploper biodiversiteitsverlies, gevaar voor economie

Nog steeds worden natuur en economie gepositioneerd als twee aparte werelden terwijl natuurherstel tot 2030 wereldwijd 395 miljoen banen kan opleveren. Uit een rapport van DNB bleek dat 510 miljard euro aan investeringen van de Nederlandse financiële sector in zeer hoge mate afhankelijk is van de natuur. Het inzichtelijk maken van de waarde van natuur en de kosten van natuurverlies is noodzakelijk en laat zien dat de natuur een plek dient te krijgen in de economie.

Wanneer de natuur in onze economische modellen komt en onze economie gaat opereren binnen de grenzen van de natuur, is dat goed voor de natuur, mensen én de economie. Wetenschappers van de WUR hebben een database (ESVD) ontwikkeld waarin de diensten die de natuur levert (natuur of ecosysteemdiensten) en de economische waarde van deze diensten worden verzameld. ASN Bank heeft deze database gebruikt in het rapport Make Nature Count 2.0. Hierin zijn voor twee natuurherstelprojecten van het ASN Biodiversiteitsfonds van ASN Impact Investors de economische waarde van de ecosysteemdiensten berekend. Daaruit bleek dat investeren in natuur daadwerkelijk loont voor de natuur en voor de economie. Voor bedrijven en investeerders is het daarom noodzaak om veel meer rekening te houden met natuur in hun investeringen en businessmodellen, voor hun én onze toekomst.