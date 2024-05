Natuurgebieden vol gif: Nederland lapt EU-regels aan haar laars

Doordat de Nederlandse overheid nauwelijks optreedt tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden, bevat een derde van de drinkwatergebieden meer bestrijdingsmiddelen dan de norm. De bestrijdingsmiddel zijn afkomstig uit de naast of in de kwetsbare gebieden gelegen telers zoals aardappeltelers, bloembollentelers en fruittelers. Omdat Nederland hiermee het Europees recht schendt, heeft Natuur & Milieu een klacht ingediend bij Europa over het Nederlandse beleid. In maar liefst 53% van de gevallen bevat het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdingsmiddelen. Daarmee behoren de Nederlandse oppervlaktewateren tot de meest vervuilde wateren van Europa.