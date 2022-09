Nederland kan 30% aardolie besparen in het verkeer

Nederland kan op korte termijn veel minder aardolie verbruiken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) stelde een actieplan op met 21 maatregelen om op de korte en lange termijn aardolie te besparen in verkeer en vervoer. Volgens dat plan zou het aardolieverbruik in één jaar met tien procent omlaag kunnen. En in 2030 zou de besparing kunnen oplopen naar bijna dertig procent.