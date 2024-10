Nederland gaat klimaatdoelen hoogstwaarschijnlijk niet meer halen

Vorig jaar berekende het PBL dat het klimaatdoel van 2030 voor het eerst binnen bereik was. Dan moest wel alles meezitten. Nu ziet het planbureau dat niet alles meezit én dat het nieuwe kabinet diverse maatregelen heeft verzacht, uitgesteld of teruggedraaid. Het is nu "zeer onwaarschijnlijk" dat Nederland het klimaatdoel nog gaat halen. "Waar vorig jaar het doel van 55% broeikasgasreductie in 2030 nog net binnen de bandbreedte viel die het Planbureau schetste, is dat beeld nu sterk veranderd. De verwachte uitstoot voor 2030 overschrijdt met 24 megaton de afspraken, waardoor het gat groter is dan ooit. Ter illustratie: dat is bijna net zoveel als de totale uitstoot van al het wegverkeer."