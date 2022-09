Nederland en Indonesië gaan samenwerken aan energietransitie van Indonesië

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “80% van de wereldwijde emissies komt van de twintig grootste economieën. Er ligt dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit snel af te bouwen. De transitie naar een schoon en duurzaam energiesysteem levert hier een grote bijdrage aan. Ik ben heel blij om samen met Indonesië te gaan werken aan de energietransitie. Er is veel mogelijk in Indonesië met bijvoorbeeld zon- en windenergie, iets waar we in Nederland al veel ervaring in hebben opgedaan en dit graag willen inzetten in Indonesië.”