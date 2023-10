Nederland brengt geen stem uit over omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat (updates)

De Tweede Kamer heeft donderdag een laatste poging gedaan het kabinet op te roepen tegen de verlenging van het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Demissionair landbouwminister Piet Adema legde eerdere oproepen naast zich neer, en is van plan zich te onthouden. Vrijdag stemmen Europese lidstaten hierover, donderdag nam de Tweede Kamer andermaal een motie aan om tegen de verlenging te stemmen.

Kamer roept Adema met motie op om tegen te stemmen (update)

D66, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren dienen woensdagavond een motie in waarin landbouwminister Piet Adema "met klem" wordt verzocht alsnog tegen verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen. Zij betreuren het dat Adema de wens van de Kamermeerderheid naast zich neer heeft gelegd om tegen verlenging van de onkruidverdelger te stemmen, benadrukken zij in hun motie.

De motie komt niet uit de lucht vallen. Dinsdagavond voerde de Kamer een pittig debat met Adema over zijn besluit om zich vrijdag in de EU van stemming te onthouden. De vier partijen vonden het ongehoord dat Adema de wens van de Kamer terzijde schoof. Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) zei dat Adema de Kamer hiermee schoffeert. Eva Akerboom (PvdD) constateerde dat Adema een minister zonder lef is. De Groot haalde de woede van Adema op de hals door te suggereren dat de landbouwminister het belang van de bestrijdingsmiddelenindustrie boven andere belangen stelt, zoals het gezondheidsbelang.

Gezondheidsschade

Over het gebruik van glyfosaat leven zorgen dat het mogelijk kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Daarom wil het kabinet aanvullend onderzoek. "Als er wetenschappelijk wordt aangetoond dat er een verband is tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat en Parkinson, dan moeten we dat zo snel mogelijk uit de handel halen. Óók in het belang van de boeren," stelt Adema.

Maar voor nu houdt het kabinet vast aan de adviezen van het Ctgb en EFSA. Na herbeoordeling zijn door het Ctgb geen onaanvaardbare risico' s voor mens, dier en milieu geconstateerd, zei Adema.

Organisaties teleurgesteld over besluit

"Doodzonde en een gemiste kans om in Europa te laten zien dat de Nederlandse regering daadwerkelijk iets geeft om de gezondheid van mens, dier en milieu." Dat zeggen vakbond FNV, natuurorganisatie Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging in een reactie op het besluit.

Volgens Natuur & Milieu laat Adema "een kans liggen om de natuurinclusieve landbouw een grote stimulans te geven". Directeur van de Parkinson Vereniging, Nickie van der Wulp, noemt het besluit een grote teleurstelling voor veel mensen met de ziekte van Parkinson. "Zij voelen zich niet serieus genomen door minister Adema wat betreft het leed dat glyfosaat bij hen heeft veroorzaakt." Voor de relatie tussen glyfosaat en Parkinson is geen hard bewijs, maar "er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen", zo zei zorgminister Ernst Kuipers vorige week.

Onbegrip over stemonthouding

Voorstanders van verlenging - zoals VVD, CDA, BBB en SGP - vinden dat het kabinet volmondig in kan stemmen met die verlenging. Deze voorstanders, een minderheid in de Kamer, snappen dan ook niet waarom Adema kiest voor stemonthouding.

Tegenstanders snappen juist niet dat Adema niet tégen verlenging gaat stemmen, gezien de sterke wetenschappelijke aanwijzingen voor gezondheidsschade.

Gesprek met Martine Bruinenberg

We spraken in de radio-uitzending van 8 oktober over glyfosaat met Martine Bruinenberg van het Louis Bolk Instituut. Zij was deze week als expert aanwezig bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over glyfosaat.