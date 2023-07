Natuurverschijnsel El Niño gaat voor temperatuurrecords zorgen

De WMO denkt dat de kans 66 procent is dat de mondiale jaarlijkse gemiddelde temperatuur in de komende vijf jaar 1,5 graad hoger zal liggen dan voor het industriële tijdperk. "Dat betekent niet dat we over het 1,5 graaddoel van het klimaatakkoord van Parijs heen gaan, omdat die afspraak gaat over een langetermijnopwarming die meerdere jaren aanhoudt. Maar het is wel een wake-upcall en een waarschuwing dat we nog niet de goede kant opgaan."