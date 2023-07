Natuurschade brand Zwanenwater beperkt Nieuws • 26-04-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bij een brand in het natuurgebied Zwanenwater (NH) is zondag 24 april ruim vijf hectare duin verwoest. De brand, veroorzaakt door een kampvuur, heeft geen gevolgen voor bezoekers van het gebied. De natuurschade is beperkt. Het vuur verspreidde zich door de oostenwind snel.

Natuurschade

Boswachter Eric Menkveld: "De natuurschade valt enorm mee. Het afgebrande deel is een verruigd stuk, we waren toch al van plan het te laten begrazen door runderen. Het is goed dat het gras nu weg is. Wel zijn helaas veel dieren geroosterd. Gewone pad, tuinhagedis en muizen bijvoorbeeld. De nestjes van kneu, roodborsttapuit en graspieper zijn verbrand, maar deze vogels beginnen sowieso een tweede nest."

Zwanenwater

Natuurgebied het Zwanenwater is bijna 600 hectaren groot. Het is de kraamkamer van veel vogels, zoals de lepelaar, aalscholver, roerdomp en kleine mantelmeeuw.