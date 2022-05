Natuurorganisaties willen bouw woningen bij Paleis Soestdijk tegenhouden

Het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard is in particuliere handen. De nieuwe eigenaar wil in de paleistuinen horeca en een hotel bouwen en er evenementen gaan organiseren. Volgens de drie natuurorganisaties is de bouw van woningen nodig om de begroting sluitend te krijgen. "Paleis Soestdijk is erfgoed van nationaal belang", stellen zij. "Het is onacceptabel dat bouwen in de natuur de oplossing is voor een financieel tekort."