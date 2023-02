Natuurorganisaties verliezen rechtszaak riviernatuur Grensmaas

De grensmaas is een uniek natuurgebied in Nederland. De rivier, die langs de Belgische grens loopt in het zuiden van Limburg, is een de enige grindrivier die we hebben. Dat zorgt voor unieke natuur. In 2006 is er in het gebied een enorm project gestart om de rivier veiliger te maken, maar ook om de natuur te herstellen. En dat botst nu.

In de rechtszaak beriep Rijkswaterstaat zich op de zogenaamde vegetatielegger. Dat is een juridisch instrument waar strak wordt bepaald in welke delen van de rivier bomen en struiken morgen groeien en in welke niet. “En dat is nou juist waar het bij natuurherstel in dit gebied niet om gaat. We hebben destijds besloten dat we de rivier en de ooibossen die erin staan hun gang laten gaan. Ook voor waterveiligheid zou dit geen probleem hoeven zijn.” legt Annemarie Pronk van Ark Natuurontwikkeling uit. De natuurorganisaties zijn nog in beraad over of ze eventueel in hoger beroep zullen gaan.