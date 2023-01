Natuurorganisaties: stop met gedogen garnalenvisserij in natuurgebied

Het besluit van de overheid om garnalenvisserij in beschermde kustgebieden de komende negen maanden te gedogen moet van tafel, vinden vijftien natuurorganisaties. Ze stellen op basis van een aantal onderzoeksrapporten dat "de bewijzen over de schadelijkheid van de garnalenvisserij zich opstapelen". In een brief vragen de organisaties het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) terug te komen op het gedoogbesluit.