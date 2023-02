Natuurorganisaties: Noord-Nederland moet vertrouw op je eigen kracht

Vertrouw op eigen kracht en hamer niet zo op een betere spoorverbinding met de Randstad, in combinatie met de bouw van 220.000 extra woningen. Dit zeggen acht natuur- en milieuorganisaties in Noord-Nederland volgens Dagblad van het Noorden in hun rapport De kracht van het Noorden dat ze dinsdag aanbieden aan de drie commissarissen van de koning, Jetta Klijnsma (Drenthe), René Paas (Groningen) en Arno Brok (Fryslân). Het is volgens de organisaties een aanvulling op het plan Bouwstenen voor een Deltaplan voor het Noorden van de drie provinciebesturen.

Dat gaat volgens de organisaties er te veel van uit dat het Noorden een uithoek in Nederland zou zijn waar dringend behoefte is aan een betere verbinding met de Randstad. De grote steden aldaar zouden juist behoefte hebben aan woningbouw in het Noorden, omdat het daar allemaal te vol wordt. Opmerkelijk is dat de natuurorganisaties een grote rol zien weggelegd voor de landbouw. Die moet in hun ogen wel een transitie doormaken naar een bedrijfsvoering die veel meer ruimte laat voor natuurontwikkeling dan nu het geval is. Bij die transitie willen ze graag samenwerken met de landbouworganisaties.