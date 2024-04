Natuurorganisaties collectief in het groen gekleed bij Commissiedebat

De Natuurorganisaties willen met hun groene kleding een duidelijk statement maken: “De natuur heeft oplossingen nodig’’. Nergens in Europa gaat het volgens de organisaties zo slecht me de natuur als in Nederland. “Zo is in ruim zestig jaar tijd de populatie boerenlandvogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, met gemiddeld 70% afgenomen", aldus Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland. Ook met de insecten is het slecht gesteld, zo is het aantal dagvlinders in de afgelopen dertig jaar met 50% afgenomen. Stellen de organisaties waaronder: Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland